Sivas Belediyespor, Karacabey maçına hazır

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Sivas Belediyespor, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grubun 28. hafta maçında yarın kendi sahasında Karacabey Belediyespor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri’nde yapılan antrenman ısınma ve açmagerme hareketleriyle başladı. Ardından top kapma, pas ve pres çalışması yapan yeşilbeyazlılar, son olarak taktik çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Sivas Belediyespor antrenmanın ardından tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Sivas Belediyespor ile Karacabey Belediyespor yarın saat 14.00’de Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Karabük bölgesi hakemlerinden Taner Tuncer yönetecek.

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