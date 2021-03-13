Yiğidolar 3 maç sonra galibiyeti hatırladı

DG Sivasspor, Fatih Karagümrük’ü Hakan Arslan’ın attığı golle 10 mağlup etti. Sivas temsilcisi, bu sonuçla 3 maç sonra kazandı. Ligde bu sezon 8. galibiyetini alan Sivasspor, puanını 37’ye çıkardı.

Ligde son galibiyetini 26. haftada Sivas’ta oynanan maçta 20’lık skorla Kayserispor karşısında elde eden DG Sivasspor, bu maçın ardından 3 haftadır galibiyet sevinci yaşayamamıştı. Ligin 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 00 berabere kalan Yiğidolar, bir sonraki hafta konuk ettiği Hatayspor ile 11, 29. haftada ise dış sahada Galatasaray ile 22 berabere kalmıştı.

Sivasspor, 30. haftada sahasında İstanbul takımlarından Fatih Karagümrük’ü 10 yenerek, galibiyet hasretini sonlandırdı. 7 maçtır yenilmeyen Sivasspor, gelecek hafta Göztepe’ye konuk olacak.

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