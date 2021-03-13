Sivas'ta buzlanan yolda otomobil, takla attı: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Gürün ilçesinde, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde KayseriMalatya yolu Gürün'e bağlı Erdoğan köyü yakınlarında meydana geldi. Ümit Alparslan yönetimindeki 34 PF 5396 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, takla attı. Kazada otomobildeki sürücü Ümit Alparslan ve yanındaki Mustafa Özçelik, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas

2021-03-13 17:43:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.