Sivasspor’da Kayode’den şok tepki!

Sivasspor’un Fatih Karagümrük’ü tek golle mağlup ettiği maçın 76. dakikasında oyundan alınan Olarenwaju Kayode, teknik ekibin aldığı bu karara tepki gösterdi.
DG Sivasspor’un Fatih Karagümrük’ü 10 yendiği maçın 76. dakikasında oyundan alınan kırmızıbeyazlıların tecrübeli futbolcusu Kayode, bu duruma sinirlendi. Oyundan alınmasına tepki gösteren 27 yaşındaki futbolcunun, saha kenarında Teknik Direktör Rıza Çalımbay’a sinirlendiği görülürken, bu futbolcuyu yardımcı antrenörler sakinleştirdi. Nijeryalı oyuncu Olarenwaju Kayode, mücadelenin 76. dakikasında yerini Fildişi Sahilli forvet oyuncusu Arouna Kone’ye bıraktı.
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