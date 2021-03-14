Sivasspor’un namağlup serisi 7 maça çıktı

Süper Lig’de 30. hafta maçında DG Sivasspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük’ü 10 yenerek, ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkarttı.

Süper Lig’de 8. Galibiyetini alan Sivasspor, puanını 37’ye yükseltti. Ligde son olarak 31 Ocak 2021’de deplasmanda Alanyaspor’a 31 yenilen Yiğidolar, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi.

Kırmızıbeyazlı takım dün oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla yenilmezlik serisini ise 7 maça yükseltti. Kırmızıbeyazlılar, bu süreçte 3 galibiyet ve 4 beraberlikle 13 puan elde etti. Sivasspor ayrıca bu sezon 32 gol atarken, kalesinde ise 32 gole engel olamadı.

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