Sıfır katkı yüzde 72 doğal şeker, efsane Gürün pekmezi tescillendi Hiç katkı maddesi barındırmamasına rağmen içerdiği yüzde 72 orandaki doğal şeker ile dikkat çeken Gürün pekmezi tescillendi

Sivas’ın Gürün ilçesinde üretilen, hiç katkı maddesi barındırmamasına rağmen içerdiği yüzde 72 orandaki doğal şeker ile dikkat çeken Gürün pekmezi, coğrafi işaret olarak tescillendi.

Gürün pekmezi Sivas’ın Gürün ilçesinde bin 200 ile bin 400 rakım arasında yetişen dutlardan elde ediliyor. Yüksek rakım dolayısıyla pekmezin üretildiği dutların olgunluk dönemi 20 güne kadar çıkıyor. Bu nedenle bu dutların benzerlerine kıyasla kalitesi ve şeker oranı daha yüksek. Üretilen pekmez ise hiçbir katkı maddesi barındırmamasına rağmen yüzde 72 oranında doğal şeker içeriyor.



Gürün pekmezi tescillendi

Türk Patent ve Marka Kurumu, Gürün Kaymakamlığı tarafından yapılan başvuruyu kabul ederek Gürün pekmezini coğrafi işaret olarak tescilledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Gürün Kaymakamı Kadir Algın, “Çok uzun zamandan beri ilçemizde üretilen Gürün dut pekmezinin, coğrafi olarak işaretlenmesi için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulunmuştuk. Başvurumuz 95 sayılı bültenle yayınlandı. Bu şekilde bu pekmezimizin Gürün’e ait olduğu tescillenmiş oldu. Gürün’ümüze ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.



Sıfır katkı, yüzde yüz doğal

Ziraat Mühendisi Sinem Akarsu, Gürün pekmezinde hiçbir katkı bulunmamasına rağmen yüzde 65 ile 72 oranında doğal şeker içerdiğini belirterek, “Bu pekmezimiz ilçemiz sınırları içerisinde bin 200 ile bin 400 rakım arasında, Temmuz ve Ağustos ayları arasında yetişen duttan yapılmaktadır. Bu meyve rakımdan dolayı 20 gün içerisinde çiçeklenme ve olgunlaşma sürecini geçirmektedir. Bu sürecin uzun olmasından dolayı şeker oranı çok yüksektir. Bu nedenle katkı maddesine ihtiyaç duyulmadan doğal olarak üretilir” dedi.



İki gün güneş altında bekletiliyor

Gürünlü ev hanımı Fatma Doğan ise pekmezin nasıl hazırlandığını anlattı. Doğan dutların bakır kazanlarda kaynatıldığını belirten Doğan, “Kaynatıldıktan sonra bir gece bekletilen pekmezimiz iki gün güneş altında bekletiliyor. Ardından süzülerek bidonlara dolduruluyor. Pekmezimiz bu nedenle katı bir hal alıyor” dedi.

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