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Kısıtlamayı aşmak için hayvan sahiplendiler Dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını döneminde evcil hayvan sahiplenme oranları arttı En çok ise vatandaşlar dışarı çıkabilmek için köpek sahiplendi

İHA

Kısıtlamayı aşmak için hayvan sahiplendiler Dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını döneminde evcil hayvan sahiplenme oranları arttı En çok ise vatandaşlar dışarı çıkabilmek için köpek sahiplendi

Dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını döneminde evcil hayvan sahiplenme oranları arttı. En çok ise vatandaşların dışarı çıkabilmek için köpek sahiplenmeleri dikkat çekti.
Tüm dünyada hızla yayılan korona virüs birçok insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Ülkemizde de görülen korona virüsün ardından yayılımı azaltmak için birçok önlem alındı. Evlerinden bir süre çıkamayan vatandaşlar ise can sıkıntılarını gidermek için birçok yola başvurdu. Yöntemlerden bir tanesi ise vatandaşların hayvan sahiplenmeye yönelmesi oldu. Kedi, köpek gibi evcil hayvan sahiplenen birçok vatandaş, evlerinde hayvanlarıyla vakit geçirerek stres attı. Sahiplenmelerde en çok dikkat çeken ise sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların dışarı çıkmak için petshoplardan köpek satın alması oldu. Evde stres atmak isteyen vatandaşlar ise bu dönemde en çok kedi sahiplendi.
Konu hakkında açıklama yapan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Sivas İl Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, pandemi sürecinde hayvan sahiplenmelerinin iki farklı şekilde olduğunu söyledi. Çubukçu, pandeminin ilk dönemlerinde özellikle kedilerin covid virüsünden dolayı ölüme terk edildiklerini ancak şimdi sahiplenme oranlarında ciddi bir artış olduğunu belirterek, “İlk önce hayvanlarda, özellikle kedilerde bildiğiniz gibi bir covid virüsü var. Fakat bu covid virüsü bizim bildiğimiz tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi değil elbette. Bu covid virüsü insanlar tarafından öğrenildiğinde 'kedilerden biz covid kapacağız, öleceğiz' diye bir önyargı oluştu. Ve haliyle o dönemlerde barınaklar doldu taştı. İnsanlar hayvanlarını gönderdi. Sivas’ta hayvan barınağında ne yazık ki biz de şahit olduğumuz bir olay yaşadık. İnsanlar 5 günlükken, 10 günlükken apartmanlarının önünde doğum yapan kedinin yavrularını görüyorlar. Bunun annesi yok, annesi öldü diyor. Hayır oradaki dert o dönemde o kadar çok oldu ki biz bunlardan covid kaparız endişesi yaşadı. O endişeyle götürdüler barınaklara hayvanları bıraktılar. Sonra bilim adamlarının açıklamaları oldu. Bu kedilerdeki covid dünyayı kasıp kavuran pandemi değil şeklinde bir aydınlanma oldu. Bu sürecin çok uzamasıyla birlikte insanlar yalnız kaldılar, canları sıkıldı. Dışarı çıkamıyorlar yapacak bir şey yok. Özellikle kedi sahiplenmesinde ciddi bir artış gözleniyor Türkiye genelinde. Ben bunu çeşitli illerdeki temsilcilerle, veteriner hekimlerimizle ve sahacı arkadaşlarımızla da görüştüm. Evet şu an ciddi anlamda kedi sahiplenme oranlarında artış var” dedi.

“Dışarıya çıkabilmek için köpek alıyorlar"
Özge Nihan Çubukçu, vatandaşların kısıtlamada dışarı çıkabilmek için köpek sahiplendiklerini ifade ederek, “Bir artış daha var. O da petshoplardan duyduğumuz bir artış. Bu yasaklarda sadece köpekler dışarı çıkabiliyorlardı, onların tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için. İnsanlar köpeklerini alıyorlar ve belli alanlarda gezebiliyorlar. Bir petshop sahibi dedi ki, 'İnsanlar dışarıya çıkabilmek için köpek alıyorlar' bizden. Bunun ne kadar sağlıklı olduğu, bu hayvanların sonunun ne olacağı yani pandemi bittikten sonra ‘ben seninle oyalandım gayet güzel zaman geçirdik ama artık pandemi bitti. Ben de normal hayatıma dönüyorum hadi sende ne yapıyorsan yap’ deyip sokağa ya da bir bakım evine terk edilmeyeceklerini ummakla beraber umudumuzda az” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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