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'Enerjinin Yıldızları' yüz yüze eğitime başladı

DHA

'Enerjinin Yıldızları' yüz yüze eğitime başladı


SİVAS, (Kurumsal Haber), (DHA)SİVAS Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Yüksek Gerilim Sistemleri Dalı´nda öğrenim gören Enerjinin Yıldızları, alınan son kararlar çerçevesinde yüz yüze eğitime geçti. Haftanın iki günü maske, mesafe, hijyen kuralları çerçevesinde eğitim alan yıldızlar, haftanın üç günü de Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.'de (ÇEDAŞ) staj yapıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı´nın (MEB) aldığı kararla ilkokul, ortaokul ve liselerde 2 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitime yeniden geçildi. Pandemi nedeniyle uzun süre kapalı kalan okullarda belirli günlerde eğitim verilmeye başlanırken, ÇEDAŞ Enerjinin Yıldızları Projesi kapsamında Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde Yüksek Gerilim Sistemleri Dalı´nda öğrenim gören öğrenciler de uygulamalı mesleki dersleri artık yüz yüze alıyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına büyük özen gösterilen derslere 11'inci sınıflarda 16, 12'nci sınıflarda ise 18 öğrenci katılıyor. Valilik izni ile gerçekleştirilen uygulamalı meslek derslerine, okul öğretmenlerinin yanı sıra ÇEDAŞ çalışanları da mentor olarak giriyor.
HAFTADA 3 GÜN ÇEDAŞ´TA STAJ YAPIYORLAR
Eğitim başlamadan önce öğrencilerin HES kodlarını alarak yakın takip başlatan okul yönetimi ayrıca derslerden önce düzenli olarak ateş ölçümü yapıyor. Oturma düzeni sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanan sınıflarda, çocuklar maskeleri ile derse katılıyor. 'Enerjinin Yıldızları', okulda yüz yüze eğitimin yanı sıra 15 Şubat'tan bu yana da haftada 3 gün ÇEDAŞ'ta staj görüyor.
PROJE 2018 YILINDAN BERİ DEVAM EDİYOR
MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile 2018 yılında imzalanan `Mesleki Eğitim Protokolü´nün ardından İstanbul, Sivas ve Antalya´da belirlenen 3 meslek lisesinde `Yüksek Gerilim Sistemleri Dalı ve Yüksek Gerilim Laboratuvarı kurulması ile hayata geçen Enerjinin Yıldızları Projesi´nin Sivas, Tokat ve Yozgat ayağını ÇEDAŞ üstlendi. Bu çerçevede Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde Yüksek Gerilim Laboratuvarı kuran ve Yüksek Gerilim Dalı Bölümü´nün oluşmasına katkıda bulanan ÇEDAŞ, mezun olan gençlere de iş imkanı sağlıyor. Proje kapsamında 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Yüksek Gerilim Sistemleri Dalı´ndan mezun olan ve elektrik dağıtım sektöründe çalışma hayatına atılmak isteyen 5 öğrenci ÇEDAŞ´ta iş başı yaptı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2021-03-15 11:44:53

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