Abdülhamit han döneminde saraya at yetiştirdi, 4 Eylül’de yeniden açılıyor Sivas’ta bulunan tarihi hara, Sultan Abdülhamit Han döneminde saraya at yetiştiriyordu. Yakın tarihte harabeye dönen harada başlayan restorasyon çalışmaları hızla sürüyor. Tarihi hara bu kez içerisinde birçok ilkleri barındıracak “Hamidiye Kültür Parkı” olarak hizmete açılacak

Sivas’ta bulunan tarihi hara, Sultan Abdülhamit Han döneminde saraya at yetiştiriyordu. Yakın tarihte harabeye dönen harada başlayan restorasyon çalışmaları hızla sürüyor.

Sivas’ta yapımına geçen yıl başlanan Hamidiye Kültür Parkı'nda çalışmalar devam ediyor. Osmanlı sultanlarından 2'nci Abdulhamid döneminde saraya at yetiştiren tarihi haraların restore edildiği alanda inşa edilen projenin, 4 Eylül'de açılması planlanıyor. Aralarında tescilli yapıların da bulunduğu haralar bölgesinde uygulanan ve 250 bin metrekare alanda 11 tescilli yapının ve 22 özgün projenin de bulunduğu Hamidiye Kültür Parkı, tamamlanma aşamasına geldi. Vali Salih Ayhan, Türkiye'de örnek, bölgede tek olan projenin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek, projenin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İç Anadolu’nun cazibe merkezi olacak

İç Anadolu Bölgesinin ve Sivas’ın yeni cazibe merkezi olacak olan Hamidiye Kültür Parkı ile ilgili çalışmaları yerinde incelediklerini ifade eden Vali Ayhan, “Burası hakikaten tek bir proje içerisinde 22 farklı projenin yer aldığı herkesin de istifadesine sunacağımız özel bir proje. Çok emek veriyoruz, birçok fikri değerlendiriyoruz ve eğitimden kültüre, sanattan spora, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda karşılık bulacak bir projemizdir.” dedi.

“4 Eylül’de Açılışa Hazırlıyoruz”

Projenin Sivas’a değer katacağını ve vizyon projelerden biri olduğunu belirten Vali Ayhan “Yaklaşık 1 yıldır yağmur, çamur, kar, kış demeden hummalı bir çalışma yapılmaktadır. 250 bin metrekare alan içerisinde özellikle altını çiziyorum kültür parkı. Kültür deyince birçok değeri bünyesinde barındırması demektir. Bu kültür parkının inşallah 4 Eylül’de açılışını yapacak şekilde hazır hale getiriyoruz. Eksiklerimizi görüyoruz sahadayız, alandayız ve sürekli istişare ederek de daha düzgün bir şekilde vatandaşımızın da arzu ve isteklerine uygun bir şekilde konumlandırmaya, projelendirmeye onların istifadesine sunmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

Yüzlerce istihdam hedefleniyor

Projenin bölgeye cazibe katacağının altını çizen Vali Ayhan şunları söyledi. “İyi bir proje olacak, iyi bir kazanım olacak. Sivas Ankara karayolu ve Sivas Nuri Demirağ Havaalanı güzergâhında olması bölgeye ayrı bir değer katacak. Yüksek hızlı trene inşallah yakın zamanda Sivas’ın kavuşuyor olması ile birlikte bu tür yerler daha da anlamlı hale gelecek. Kangal Köpek Çiftliğimiz, Altınkalemiz, Emirhan Kayalıkları, meydan düzenlemeleri, müzelerimiz ve Hamidiye Kültür Parkı gelen misafirlerimiz için çok farklı nezih ortamlar ve insanların adeta yaz döneminde rahatlayacağı, ferahlayacağı ve her konuda istifade edeceği mekân olmuş olacak. Ayrıca tüm bu yatırımlar, hizmet sektöründe yüzlerce istihdam demek. Arkadaşlara teşekkür ediyorum gece gündüz çalışıyorlar. Fikirlerinden istifade ediyoruz. Şehrimizin de bu konuda heyecanlandığının farkındayız inşallah yakın zamanda Sivas’ımıza güzel bir eser kazandıracağız.”

