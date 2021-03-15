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Uçak ambulans henüz adı konulmamış bebek için havalandı

İHA

Uçak ambulans henüz adı konulmamış bebek için havalandı

Sivas’ta kalp yetmezliği ile dünyaya gelen 5 günlük bebek, uçak ambulans ile İstanbul’a nakledildi.
Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde 5 gün önce Bal çiftinin bir bebekleri dünyaya geldi. Kalp yetmezliği ile dünyaya gelen bebeğin İstanbul’a nakline karar verildi. Henüz ismi dahi verilmemiş olan bebek bugün, tedavisi için İstanbul’a nakledilmek üzere ambulansla Nuri Demirağ Hava Limanına götürüldü. Burada Uçak Ambulansa aktarıldı. Uçak ambulans, henüz adı konulmamış 5 günlük bebek için havalanarak İstanbul’a hareket etti.

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