Covid19 salgını nedeniyle ara verilen Sivasspor Futbol Okulu yeniden başlıyor.

DG Sivasspor Kulübü, korona virüs sebebiyle ara verilen futbol okulunun yeniden başlayacağını duyurdu. 20 Mart Cumartesi günü başlayacak olan futbol okulunda eğitimlerin Uğur Çiftçi Spor Kompleksi’nde yapılacağı açıklandı.

Konu ile ilgili kırmızıbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 doğumlu çocuklara spor yaptırmak, futbol eğitimi vermek, temel futbol eğitimini almış çocukları doğal yetenekleri doğrultusunda Sivasspor'umuza ve Sivas amatör futboluna kazandırmak amacıyla açılan ve salgın nedeniyle ara verilen futbol okulumuz yeniden eğitime başlıyor. Futbol okulumuz; 20 Mart'ta Uğur Çiftçi Spor Kompleksi'nde eğitimlere başlayacak. Cumartesi ve pazar günleri 20092010 doğumlular saat 09.00'da, 20112012 doğumlular 10.00'da ve 20132015 doğumlular ise 11.00'de eğitim alacak. Yıl boyu devam eden futbol okulumuza dileyen herkes istediği tarihte kayıt yaptırabilecektir. Aidat ücreti aylık 100 liradır.”

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