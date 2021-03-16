O şehirde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Sivas Valiliği kentte kuvvetli rüzgar ile fırtına beklendiğini, vatandaşların ise olası yaralanma ve aksamalara karşı dikkatli olması gerektiğini duyurdu.

Sivas Valiliği kentte kuvvetli rüzgar ile fırtına beklendiğini, vatandaşların ise olası yaralanma ve aksamalara karşı dikkatli olması gerektiğini duyurdu.

Sivas Valiliği sosyal medya hesaplarından kentte kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği uyarısı yaptı. Valiliğin sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada; "16.03.2021 tarihinde 11:0023:00 saatleri arasında ilimizin güney bölgelerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklenmektedir. Vatandaşlarımızın çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalarla ilgili oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olması önem arz etmektedir'' ifadelerine yer verildi.

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