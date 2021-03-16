Mart ayında yağan lapa lapa kar güzel görüntüler oluşturdu, yüksek kesimler beyaza büründü Sivas kent merkezinde kar yağışı aralıkla etkisini hissettiriyor, kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

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Sivas kent merkezinde kar yağışı aralıkla etkisini hissettiriyor, kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Sivas’ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Mart ayında etkili olan kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu. Kar yağışının etkisiyle kent merkezinde yüksek kesimler beyaza büründü.

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