Kar yağışı kazaya neden oldu: 4 yaralı

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Sivas’ın Ulaş ilçesinde yağan kar nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, SivasMalatya karayolu Ulaş ilçesi geçişinde meydana geldi. Sivas’tan Malatya istikametine gitmekte olan B.U. yönetimindeki 58 ABS 740 plakalı Volkswagen marka otomobil ile karşı yönden gelmekte olan V.Ç. yönetimindeki 58 TP 560 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazada Volkswagen marka otomobil hurdaya döndü. Araç sürücüleri ve Volkswagen marka otomobilde bulunan M.H.ve M.G. yaralandı. Yaralılar Ulaş ilçesi Devlet Hastanesi ve Sivas’ta bulunan hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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