Sivas’ta Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında 2 bin 690 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sivas’ta Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılık ve organize suçlar ile uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında 1017 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda; suç teşkil eden 19 farklı olaya müdahale edip, 9 gram eroin, 15 gram esrar maddesi ve 2 bin 690 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Olaylara karışan 15’i yabancı uyruklu 21 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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