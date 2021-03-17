Sivas'ta mart karı

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Arife Defne ARSLANAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak, akşam üzeri yerini kar yağışına bıraktı.

Kentte dünden itibaren aralıklarla yağan yağmur, bugün kara dönüştü. Yağmurun etkisini yitirmesiyle birlikte kar etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde, lapa lapa yağan kar görsel şölen sundu. Mart ayının ortasında kendini gösteren kar yağışını, vatandaşlar sevinçle karşıladı. Yağışı fırsat bilenler tarihi kent meydanında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLANAlperen Yıldız

2021-03-17 16:47:25



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