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Afrikalı öğrenciler Mart ayında lapa lapa yağan karın tadını çıkarttılar

İHA

Afrikalı öğrenciler Mart ayında lapa lapa yağan karın tadını çıkarttılar

Mart ayında lapa lapa yağan karın tadını eğitim görmek Sivas’a gelen Afrikalı öğrenciler çıkarttılar. Sivaslı vatandaşlar, kartpostallık görüntüler oluşan kent meydanında bol bol fotoğraf çektirdi.
Sivas’ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Mart ayında etkili olan kar yağışı kısa sürede kendi beyaza bürüdü. Kar yağışının etkisiyle tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışını ölümsüzleştirmek isteyen Sivaslılar, tarihi kent meydanında fotoğraf çektirdi. Eğitim görmek için Afrika ülkesi olan Çad’dan Sivas’a gelen yabancı uyruklu öğrenciler, yağan karın tadını kar topu oynayarak çıkarttılar. Çadlı öğrenciler, kar yağışının güzel olduğunu fakat Sivas’ta üşüdüklerini belirttiler.
Gemerek ilçesinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının kalınlığı 5 santimetreyi buldu. İlçe merkezinde kar yağışının etkisiyle güzel görüntüler oluştu. Kar yağışının etkisiyle Sivas Kayseri karayolu beyaza büründü.
Gemerekli vatandaşlar, Mart ayında etkili olan kar yağışının kendilerini mutlu ettiğini söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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