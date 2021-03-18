Sivas'ta 62 köy yolu ulaşıma kapandı Sivas’ta etkili olan kar yağışı sonrası 62 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ta etkili olan kar yağışı sonrası 62 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Sivas’ta geçtiğimiz gün etkili olan kar yapışı hayatı olumsuz etkiledi. İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, kar yağışı nedeniyle 62 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.