Sivas'ta 62 yerleşim yeri yolu, kardan kapandı



Eraydın AYTEKİNAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, dünden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle köy ve mezralardan oluşan 62 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta, dün etkili olan sağanağın ardından akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Yağış, gece boyunca aralıklarla devam etti. Kar yağışı özellikle Şarkışla ve Zara ilçelerinde etkili oldu. Yağış nedeniyle bu ilçelere bağlı köy ve mezralardan oluşan 62 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yerleşim yeri yollarının yeniden açılması için çalışma başlattı. Şehirler arası yollarda ise herhangi bir sıkıntı olmadığı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN-Alperen YILDIZ

2021-03-18 10:39:46



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