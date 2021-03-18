Yozgat şehitlerini unutmadı

Yozgat'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yozgat Şehitliğinde düzenlenen törene Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Alay Komutanı J.Kd.Alb. Ali Sefa Yılmaz, Siyasi parti il Başkanları, daire müdürleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Burada Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ve Yozgat Şehit Aileleri derneği tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Şehitler için dua edildikten sonra şeref defterini imzalayan Ziya Polat, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Vali Polat “ Yiğitler şehri Yozgat diyarında en samimi duygularımla ulusumuzun kaderini değiştiren eşsiz bir kahramanlık destanın bağımsız savaşının temelleri atıldığı milletimizin tarihi altın harflerle yazdığı 18 Mart Şehitleri anma günü ve Çanakkale Zaferinin 106. Yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden bütün şehitlerimize Rahmet ve minnetle anıyorum ruhunuz şad mekanınız Cennet olsun emanetiniz emanetimizdir” diye konuştu.

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