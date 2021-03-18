Lastiği patlayan vatandaşın imdadına Jandarma yetişti Sivas’ın Şarkışla ilçesinde telefonların çekmediği bölgede aracının lastiği patlayan vatandaşın yardımına jandarma ekipleri yetişti.

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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde telefonların çekmediği bölgede aracının lastiği patlayan vatandaşın yardımına jandarma ekipleri yetişti.

Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekibi, ŞarkışlaPınarbaşı Devlet Karayolunda devriye görevindeyken telefon çekmeyen bölgede lastiğinin patlayan vatandaşın imdadına yetişti. Ekipler, sürücünün patlayan lastiğini değiştirmek için ilk olarak trafik nedeniyle oluşabilecek tehlikelere karşı önlem aldı. Jandarma ekipleri daha sonra patlayan lastiği yedek lastikle değiştirerek vatandaşın yola devam etmesini sağladı.

Lastiğin değişmesinin ardından sürücü Jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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