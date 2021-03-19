Kelkit Çayı'nın suyu, yetersiz yağış ve yanlış sulamadan azaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kelkit Çayı'nın suyu, yetersiz yağış ve yanlış sulamadan azaldı

DHA

Kelkit Çayı'nın suyu, yetersiz yağış ve yanlış sulamadan azaldı


Eraydın AYTEKİNHüsnü Ümit AVCI/ SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Suşehri ilçesinde bulunan Kelkit Çayı'nda su seviyesi, önceki yıllara göre düştü. Üzerinde Kılıçkaya ve Çamlıgöze Barajı olan çayın debisindeki azalma, gözle görülür seviyeye ulaşırken, çayın geçtiği tarihi Akçaağıl Köprüsü yakınlarında çekilmeyle eskiden yatak alanında kalan ağaçlar, gün yüzüne çıktı.
Sivas'ın Suşehri ilçesine 6 kilometre uzaklıktaki Akçağıl köyü yakınlarından geçen Kelkit Çayı'nda su seviyesi, önceki yıllara göre azaldı. Üzerinde Kılıçkaya ve Çamlıgöze Barajı da bulunan çayın debisindeki azalma, gözle görülür seviyeye ulaştı. Debi arttığında su altında kalan tarihi Akçaağıl Köprüsü, yeniden kullanılabilir hale gelirken, daha önce çay yatağında sular altında kalan ağaçlar da çekilmeyle gün yüzüne çıktı. Su seviyesindeki azalma ve ortaya çıkan ağaçlar ile su yatağında oluşan çatlaklar, havadan dronla görüntülendi. 
'KAYNAKLAR YANLIŞ KULLANILIYOR'
Kentte yetersiz yağışların su kaynaklarını olumsuz etkilediğini belirten Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taner Çifçi, "Son zamanlarda yağışlardan dolayı su kaynakları olumsuz etkilendi. Küresel iklim değişiklikleri hem makro hem de mikro anlamda iklim değişikliklerine sebep oluyor. Sivas'ta 1975 ile 2016 yılları arasında ortalama sıcaklık değeri 9 santigrat dereceyken, ortalama yağış ise 445 milimetre. Günümüzde ise ortalama yağış miktarında azalma var. 445 milimetreden 430 milimetreye yağışlar düşüş gösteriyor. Bir diğer sebep ise insanların doğayı yanlış kullanmasıdır. Kaynaklar çok yanlış kullanıyor. Tarım sulamalarında yer altı suları aşırı derecede kullanılıyor. Bu suların aşırı kullanılması nedeniyle yüzey suları beslenemiyor. Bundan dolayı su seviyelerinde düşüş yaşanıyor" dedi. 
'YAĞMUR TOPLAYAN BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN KORUNMASI GEREK'
Suların ciddi derecede azalmasının öncelikli nedenlerinden olan insanların bilinçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Çifçi, "İnsanlar, bu kaynakların kullanımı noktasında ve korunması noktasında bilgilendirilmelidir. Bu konuyla ilgili yerel ve merkez yöneticiler ile planlamalar yapılmalıdır. Burada özellikle küresel iklim ile ilgili yapılan anlaşmalara da uyulmalıdır. Yağmur toplayan bitki örtüsünün korunması gerekiyor. Tarımda sulama bilincinin de artırılması gerekiyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI
2021-03-19 09:18:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular Sivas’ta otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan vatandaşların o anları güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Otomobilin altında kalmaktan son anda ...
Sivas nüfusunun yüzde 13,2’si yaşlı Sivas’ta yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 13,2 olarak açıklandı.
YEREL HABERLER Sivas nüfusunun yüzde 13,2’si yaşlı Sivas’ta yaşlı ...
“Vatanın bütünlüğü kırmızı çizgimizdir” HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davayı desteklediklerini ifade eden Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Uğur Bulut; “Devletimizin birliği, bütünlüğü noktasında bayrağımızın yanına yeni bir bayrak çekmek isteyenler, dilimizin yanına yeni bir dil koymak isteyenler siyasi hareket kuramamalı. Vatanın bütünlüğü bizim kırmızı çizgimizdir” dedi.
YEREL HABERLER “Vatanın bütünlüğü kırmızı çizgimizdir” HDP'nin ...
Şarkışla’da 69 aktif korona virüs vakası var Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan ilçede korona virüs vakalarının son dönemde artış gösterdiğini söyledi. İlçede şu an aktif vaka sayısının 69 olduğunu belirten Aktan, kurallara uyulması hususunda uyarılarda bulundu.
YEREL HABERLER Şarkışla’da 69 aktif korona virüs vakası var Şarkışla ...
Sivasspor, İzmir’e ulaştı
YEREL HABERLER Sivasspor, İzmir’e ulaştı
Lastiği patlayan vatandaşın imdadına Jandarma yetişti Sivas’ın Şarkışla ilçesinde telefonların çekmediği bölgede aracının lastiği patlayan vatandaşın yardımına jandarma ekipleri yetişti.
YEREL HABERLER Lastiği patlayan vatandaşın imdadına Jandarma ...
Şehit aileleri ve gazilere madalya Sivas’ta düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen ‘Devlet Övünç Madalyaları’ Vali Salih Ayhan tarafından şehit aileleri ve gazilere takdim edildi
YEREL HABERLER Şehit aileleri ve gazilere madalya Sivas’ta ...
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, kar küreme aracına çarptı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybetti, kar küreme aracına ...
Gemerekli pancar üreticileri halinden memnun
YEREL HABERLER Gemerekli pancar üreticileri halinden memnun
Şehit ve Gazi aileleri Çanakkale’de Sivas Belediyesi, Sivas ve ilçelerinde yaşayan 180 şehit ve gazi ailesi için Çanakkale Zaferinin 106. yılı münasebetiyle Çanakkale gezisi düzendi
YEREL HABERLER Şehit ve Gazi aileleri Çanakkale’de Sivas Belediyesi, ...
Sivas'ta, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı
YEREL HABERLER Sivas'ta, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı
Sivas'tan 180 şehit ve gazi yakını Çanakkale'ye uğurlandı
YEREL HABERLER Sivas'tan 180 şehit ve gazi yakını Çanakkale'ye ...
Sivas'ta, tüm lokantalarda üzüm hoşafı ve ekmek ikramı
YEREL HABERLER Sivas'ta, tüm lokantalarda üzüm hoşafı ve ekmek ...
Yozgat şehitlerini unutmadı
YEREL HABERLER Yozgat şehitlerini unutmadı
Rıza Çalımbay: Taraftarsız maçlar tatsız tuzsuz
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: Taraftarsız maçlar tatsız tuzsuz
Sivaslı şehit aileleri HDP’nin kapatılmasını istiyor
YEREL HABERLER Sivaslı şehit aileleri HDP’nin kapatılmasını istiyor
Rıza Çalımbay’dan “seyircili maç” açıklaması! Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Göztepe maçı bizim dönüm maçımız” “Taraftarsız oynanan maçlar tatsız, tuzsuz”
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay’dan “seyircili maç” ...
Sivas'ta tüm lokanta ve kafelerde müşterilere üzüm hoşafı ikram edildi Sivas’ta Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla kentte bulunan lokanta ve restoranlarda vatandaşlara üzüm hoşafı ve ekmek ikram edildi
YEREL HABERLER Sivas'ta tüm lokanta ve kafelerde müşterilere üzüm ...
Sivas'ta 62 yerleşim yeri yolu, kardan kapandı
YEREL HABERLER Sivas'ta 62 yerleşim yeri yolu, kardan kapandı
Sivas'ta 62 köy yolu ulaşıma kapandı Sivas’ta etkili olan kar yağışı sonrası 62 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi
YEREL HABERLER Sivas'ta 62 köy yolu ulaşıma kapandı Sivas’ta etkili ...
Sivas’ta kar kürüme aracı devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Sivas’ta kar kürüme aracı devrildi: 2 yaralı
Sürpriz kar yolda bıraktı
YEREL HABERLER Sürpriz kar yolda bıraktı
“Sinyal evinden geliyor’’ diyen dolandırıcılar tutuklandı Sivas’ta yaşlı kadını ‘evinden sinyal geliyor’ diyerek 90 bin lira dolandıran şahıslar yakayı ele verdi
YEREL HABERLER “Sinyal evinden geliyor’’ diyen dolandırıcılar ...
'Aşı olduğunu biliyoruz' diye kandırdıkları kadını dolandıran 3 şüpheli, yakalandı (2)
YEREL HABERLER 'Aşı olduğunu biliyoruz' diye kandırdıkları kadını ...