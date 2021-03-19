Dilencinin topladığı paralar, ekmek arasından çıktı

Sen de mi uşak!

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SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, zabıta ekiplerinin düzenlediği operasyonda, dilencilik yapan 4 kişi yakalandı. Dilencilerden birinin, topladığı paraları somun ekmeklerin arasına gizlediği görüldü.

Kent genelinde denetim yapan Sivas Belediyesi zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik operasyonları sürüyor. Zabıta ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi İnönü Bulvarı 50'nci Yıl Kavşağı ve Saitpaşa Caddesi'nde dilencilik yaptıkları belirlenen Y.K., F.T., S.P. ve Ç.A.'yi yakaladı. Yakındaki polis merkezine götürülen dilencilerin üzerleri ve eşyaları arandı. Dilencilerden S.P.'nin yanındaki poşette bulunan 2 ekmeğin ağırlığı dikkat çekti. Ekmeklerden birinin arasından metal para, diğerinden ise cüzdan içinde kağıt para olmak üzere toplam 222 TL çıktı. Dilencilerin üzerlerinde bulunan paralara el koyulurken, haklarında 'Kabahatler Kanunu'nun 33/1 maddesi gereğince işlem yapıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas

2021-03-19 10:13:30



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