Sivasspor’da Göztepe maçı öncesi 3 eksik!

Sen de mi uşak!

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DG Sivasspor, yarın deplasmanda oynayacağı Göztepe karşısına sakatlıkları bulunan 3 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sivasspor, Süper Lig’in 31. haftasında yarın Göztepe’ye konuk olacak. Bu maç öncesinde Sivasspor’da defans oyuncusu Aaron Appindangoye, orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka ve Claudemir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Diğer yandan kırmızıbeyazlılar, bugün İzmir’de yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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