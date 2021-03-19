“Yeni bir travma yaşamak istemiyoruz” Esnaf ve vatandaşları korona virüs salgınına karşı uyaran Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas merkez, Şarkışla, Altınyayla ve Divriği ilçelerinde vakalarda bir miktar artış söz konusu olduğunu ifade ederek “Yeni bir sendrom, yeni bir travma yaşamak istemiyoruz. Allah’ın izni ile bu küresel salgını hep beraber yeneceğiz” dedi.

Sivas’ta salgının seyrini ve sahada uygulanan denetimleri yakından takip eden Vali Salih Ayhan; esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelerek uyarılarda bulundu.

Vali Salih Ayhan, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan genel korona virüs tablosuna göre Sivas’ın orta riskli iller arasında yer aldığını ifade ederek, vaka açısından her ilin renk skalasının belirlenmesiyle birlikte 1 Mart tarihinde vatandaşların beklentilerine yönelik normalleşme kararlarının alındığını anımsattı.

Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından İçişleri Bakanlığının genelgeleri kapsamında 'Dinamik Denetim Modeline geçildiğine dikkat çeken Vali Ayhan, “Kısıtlamaların kaldırılması herkesi sevindirdi. Ancak son 2 haftadır yaşanan sosyal hareketlilik hepimizi endişelendirmeye başladı” dedi.

Genel korona virüs tablosuna göre Sivas’ın maviye en yakın illerden biri olduğunu, ancak son günlerde artan sosyal hareketliliğin ardından bu tablonun kısmi olarak değiştiğini anlatan Vali Ayhan, “Vatandaş olarak hepimiz sorumluğumuzun farkında olacağız. Alınan tedbirlere, uyarılara topyekun sahip çıkmaz isek başarılı olmamız mümkün değil” dedi.

Denetimler artırıldı

Sivas merkez, Şarkışla, Altınyayla ve Divriği ilçelerinde vakalarda bir miktar artış söz konusu olduğunu dile getiren Vali Ayhan, “Bu süreçte, ilimiz merkez ve ilçelerimiz daha dikkatli olmalı. Ev ziyaretleri, taziye ziyaretleri, düğünler ve kalabalık ortamlardaki etkileşimden dolayı yaşanan kısıtlamaların yeniden uygulanmasını arzu etmeyiz. Tekrar eskiye dönmemek için, esnafın kepenk kapatmaması için, yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçilmemesi için zorunlu olmadığı sürece, her bireyin kalabalık ortamdan uzak durması önem arz etmektedir” dedi.

“Kul hakkı var, vebal var”

Vatandaşlardan bir kez daha salgına karşı rehavete kapılmadan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını isteyen Vali Ayhan, “Unutmayalım ki hepimiz bir birimize karşı sorumluyuz. Kul hakkı var, vebal var. Yeni bir sendrom, yeni bir travma yaşamak istemiyoruz. Allah’ın izni ile bu küresel salgını hep beraber yeneceğiz” diye konuştu.

Sivas Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Nazım Yiğit ise Sivas’ta uygulanan denetimlerin başarıyla sürdürüldüğünü, bu süreçte de lokantaların yüzde 50 kapasite ile faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. Her müşterinin HES kodu ile içeriye alındığını anlatan Başkan Yiğit, salgınla mücadele duyarlılık gösteren esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti.

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