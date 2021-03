Sivas Valisi Ayhan'dan 'maviden uzaklaşma' uyarısı

SİVAS, (DHA)SİVAS'ın sarı kategoride olup, son günlere kadar mavi kategoriye en yakın illerden biri olduğunu belirten Vali Salih Ayhan, "Ancak son günlerde artan sosyal hareketliliğin ardından bu tablo kısmi olarak değişti. Alınan tedbirlere, uyarılara topyekün sahip çıkmazsak başarılı olmamız mümkün değil" dedi.

Sivas'ta koronavirüs salgınıyla mücadelede denetimler sürdürülüyor. 1 Mart'ta başlayan yeni normalleşme sürecinin ardından her ilde olduğu gibi Sivas'ta da sosyal hareketliliğin kontrolünün sağlanması için Sivas Valiliği İl Salgın Denetim Ekiplerince sahada sık sık denetimler yapılıyor. Kentte salgının seyrini ve sahada uygulanan denetimleri yakından takip eden Vali Salih Ayhan bir kez daha esnaf ve halkla bir araya gelerek uyarılarda bulundu. Vali Salih Ayhan, Sağlık Bakanlığı'nca haftalık olarak açıklanan 'vaka oranı' tablosuna göre; Sivas'ın orta riskli iller arasında yer aldığını ifade ederek, vaka açısından her ilin renk skalasının belirlenmesiyle birlikte 1 Mart'ta vatandaşların beklentilerine yönelik normalleşme kararlarının alındığını hatırlattı.

'SOSYAL HAREKETLİLİK ARTTI, DİKKAT ETMELİYİZ'

Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri kapsamında 'Dinamik Denetim Modeli'ne geçildiğine dikkat çeken Vali Salih Ayhan, şöyle konuştu:

"Kısıtlamaların kaldırılması herkesi sevindirdi. Ancak son 2 haftadır yaşanan sosyal hareketlilik hepimizi endişelendirmeye başladı. Genel koronavirüs tablosuna göre Sivas maviye en yakın illerden biriydi. Ancak son günlerde artan sosyal hareketliliğin ardından bu tablonun kısmi olarak değişti. Vatandaş olarak hepimiz sorumluğumuzun farkında olacağız. Alınan tedbirlere, uyarılara topyekün sahip çıkmazsak başarılı olmamız mümkün değil. Sivas merkez, Şarkışla, Altınyayla ve Divriği ilçelerinde vakalarda bir miktar artış söz konusu. Bu süreçte, ilimiz merkez ve ilçelerimiz daha dikkatli olmalı. Ev ziyaretleri, taziye ziyaretleri, düğünler ve kalabalık ortamlardaki etkileşimden dolayı yaşanan kısıtlamaların yeniden uygulanmasını arzu etmeyiz. Tekrar eskiye dönmemek için, esnafın kepenk kapatmaması için, yüz yüze eğitimden, uzaktan eğitime geçilmemesi için zorunlu olmadığı sürece, her bireyin kalabalık ortamdan uzak durması önem arz etmektedir."

'YENİ BİR TRAVMA YAŞAMAK İSTEMİYORUZ'

Halkın bir kez daha salgına karşı rehavete kapılmadan maske-mesafe ve temizlik kurallarına uymasını isteyen Vali Ayhan, "Unutmayalım ki hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Kul hakkı var, vebal var. Yeni bir sendrom, yeni bir travma yaşamak istemiyoruz. Allah'ın izni ile bu küresel salgını hep beraber yeneceğiz" diye konuştu.

LOKANTALARDA HES KODU UYGULAMASI

Sivas Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Nazım Yiğit ise, kentte uygulanan denetimlerin başarıyla sürdürüldüğünü, bu süreçte de lokantaların yüzde 50 kapasite ile faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. Her müşterinin HES kodu ile içeriye alındığını anlatan Başkan Yiğit, salgınla mücadele duyarlılık gösteren esnaf ve halka teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-03-19 11:34:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.