Sivas’ta bir köy karantinaya alındı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde artan Covid19 vakaları nedeniyle Samanyaka Köyü 10 gün süre ile karantinaya alındı.

Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan konuyla ilgili bir basın açıklaması düzenledi. Aktan, ilçede vaka sayısının arttığını belirterek, “İlçemizde, son verilere göre 87 aktif vaka vardır. Bunlardan 13 tanesi hastanede, geri kalanları evde tedavi altındadır. Ayrıca 20.03.2021 tarih ve 2021/20 sayılı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararımızla Samankaya Köyünde vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle, 20.03.2021 tarihinden itibaren 10 gün süreyle karantina uygulamasına geçilmiş, köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır. Hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu bu zorlu süreçte, can sağlığının her şeyden daha önemli olduğu anlayışıyla, gerektiğinde karantina kararları alarak ilçemizde uygulaya devam edecek, denetim faaliyetlerimizi de sıklıkla ve kararlılıkla sürdüreceğiz.” Dedi.

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