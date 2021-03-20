Dünyaca ünlü halk ozanı türküleriyle anıldı Sivas’ta dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 48. yıl dönümünde türküleriyle anıldı

Sivas’ta dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 48. yıl dönümünde türküleriyle anıldı.



Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 48. yıl dönümünde de unutulmadı. Sivas Belediyesi, Aşık Veysel’in ölüm yıl dönümü sebebiyle bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte sokak sanatçıları tarafından kentin en işlek caddeleri olan İnönü Bulvarı ve Atatürk Caddesi üzerinde belirlenen 10 farklı noktada Aşık Veysel’in unutulmaz türküleri seslendirildi. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, şehrin farklı noktalarında sanatçıların Aşık Veysel’in türkülerini farklı şekilde seslendirdiklerini belirterek, "İlimizin bir değeri Aşık Veysel Şatıroğlu’nun ölüm yıl dönümünün 48. yılında onu Sivaslılar olarak, hemşerileri olarak, bu toprağın bir değerine, anma programını pandemi ruhuna uygun bir şekilde açık hava sokak konseriyle icra edelim dedik. Şuanda şehrimizin farklı bölgelerinde 10 ayrı bölgede şehrimizin sanatçıları Aşık Veysel’in türkülerini farklı şekilde seslendiriyorlar, hemşerilerimize de bu şekilde farklı, pandemiye uygun bir anma programı gerçekleştirmiş oluyoruz" dedi.

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