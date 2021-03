Aşık Veysel, memleketi Sivas'ın caddelerinde türküleriyle anıldı 

Arife Defne ARSLANAyşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)AŞIK Veysel Şatıroğlu, ölümünün 48'inci yıl dönümünde memleketi Sivas'ta cadde üzerinde yerel sanatçılar tarafından seslendirilen türküleriyle anıldı.

21 Mart 1973'te hayata gözlerini yuman ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 48'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle Sivas Belediyesi tarafından İnönü Bulvarı ve Atatürk Caddesi üzerinde belirlenen 10 farklı noktada yerel sanatçıların katılımıyla mini konserler düzenlendi. Yerel sanatçıların seslendirdiği Aşık Veysel'in ünlü eserleri vatandaşlardan ilgi gördü. Çevredekiler, fotoğraf ve video çekerek sanatçılara eşlik etti. Türkülerin seslendirildiği 10 farklı noktayı AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ve Ak Parti İl Başkanı Hakan Aksu da ziyaret etti.

'BU TOPRAĞIN DEĞERİNİ ANMAK İSTEDİK'

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Bugün Sivas Belediyesi olarak ilimizin bir değeri olan Aşık Veysel Şatıroğlu´nun ölüm yıl dönümünün 48´inci yılında, hemşehrileri olarak bu toprağın değerini pandemi kurallarına uygun olarak açık hava sokak konserleri ile icra edelim istedik. Şu anda şehrimizin farklı 10 ayrı bölgesinde, yine şehrimizin sanatçıları, Aşık Veysel´in türkülerini seslendiriyorlar. Hemşehrilerimize de bu şekilde pandemiye uygun olarak anma programı gerçekleştiriyoruz. Gönül isterdi ki pandemi tamamen bitsin ve daha coşkuyla, daha kalabalık olarak salonlarda, açık havada bu tip programları icra edelim. Bizler önce sağlık diyerek, vatandaşlarımızı tehlikeye atmadan ve değerimizi de unutmadan barışı ve sevgiyi önceleyerek Aşık Veysel´i analım dedik. Katılan sanatçılarımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

'TÜRKÜLERİNİ VE OZANIMIZI YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Farklı noktalarda yer alarak eserleri seslendiren sanatçılar ise Aşık Veysel'i minnetle andıklarını söyledi.

Amaçlarının Aşık Veysel'i unutturmamak olduğunu söyleyen sanatçı İbrahim Şahin (32), "Bu konsere yaklaşık 20 kişi hazırlandık. Aşık Veysel Şatıroğlu Sivas´ın en büyük, en değerli ozanlarından bir tanesi. Biz de şu an burada elimizden geldiğince yaşatmaya çalışıyoruz. Katkıda bulunan büyüklerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Müzik öğretmeni Kübra Topçu (24) ise "Biz her sene etkinliklerimizle onu anıyoruz. Elimizden geldiğince türkülerini ve ozanımızı yaşatmaya çalışıyoruz. Bugün de her zamanki gibi onu anıyoruz. Çok güzel bir duygu onu anmak ve bir Sivaslı olarak gurur duyuyorum böyle bir değerin topraklarında olduğum için. Bazı insanlarımız bu değerlere gerçekten çok saygı duyuyor. Aşık Veysel´e özellikle Sivas´ta genel olarak bir saygı var" ifadelerine yer verdi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN-Ayşe Mine EĞÜZ

