Tyler Boyd’dan kariyerinde bir ilk

DG Sivasspor’un ABD'li futbolcusu Tyler Boyd, Göztepe maçında attığı gollerle bu sezon üçüncü kez rakip fileleri havalandırdı. Boyd ayrıca Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste 2 deplasman karşılaşmasında gol sevinci yaşadı.

Süper Lig’de Göztepe ile karşılaşan Sivasspor’da Tyler Boyd, maçta 2 gol kaydetti. Müsabakanın 41 ve 45+1. dakikasında Boyd meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. ABD'li futbolcu böylece bu sezonki üçüncü golünü kaydetti.

Maça 11’de başlayan Tyler Boyd, attığı gollerden sonra büyük sevinç yaşadı. Boyd ayrıca Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste 2 deplasmanda gol atma başarısı gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.