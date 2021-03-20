Sivasspor’un 700. golü Tyler Boyd’dan geldi!

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DG Sivasspor’un futbolcusu Tyler Boyd, kulübün Süper Lig tarihindeki 700. golünü attı.

Sivasspor Süper Lig’de Göztepe’yi deplasmanda 53 yendikleri maçta 2 gol atan Tyler Boyd, ilk golüyle Süper Lig tarihinde 700. golünü atan sporcu oldu. Bu golle Sivasspor Süper Lig'deki serüveninde 7. kez dalya dedi.

20052006 sezonunda Süper Lig'e 'merhaba' diyen Sivasspor, 15'. sezonunu yaşadığı ligde Göztepe maçı öncesi oynadığı 510 maçta toplam 697 kez gol fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tyler Boyd Göztepe'ye attığı golle Süper Lig'de 700. golünü kaydetti. Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan kiralanan Tyler Boyd, kırmızıbeyazlı forma altında gol sayısını 3'e yükseltti.



Sivasspor forması altında her 100. golü atan sporcular şöyle:

100. Gol Musa Aydın 20072008 Sezonu

200. Gol Ankaraspor 30 hükmen galibiyet 20092010 Sezonu

300. Gol Michael Eneramo 20112012 Sezonu

400. Gol Burhan Eşer 20132014 Sezonu

500. Gol David Texeira 20152016 Sezonu

600. Gol Erdoğan Yeşilyurt20182019 Sezonu

700. Gol Tyler Boyd 20202021 Sezonu



Kırmızıbeyazlı kulübün Spor Toto Süper Lig tarihinde ilk golünü 20052006 sezonun ilk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Malatyaspor maçında Hakkı Hocaoğlu kaydetmişti.

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