Sivasspor 8 maçtır yenilmiyor

Süper Lig’in 31. haftasında DG Sivasspor, konuk olduğu Göztepe’yi 53 mağlup ederek, ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkarttı.
Süper Lig’de 9. galibiyetini Göztepe karşısında 53'lük skorla alan Sivasspor, puanını 40’a yükseltti. Ligde son olarak 31 Ocak 2021’de deplasmanda Alanyaspor’a 31 yenilen kırmızıbeyazlı takım, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi.
Yiğidolar, dün oynanan Göztepe karşılaşmasıyla yenilmezlik serisini ise 8 maça yükseltti. Kırmızıbeyazlı ekip, bu süreçte 4 galibiyet ve 4 beraberlikle 16 puan elde etti.
Sivasspor ayrıca bu sezon 37 gol atarken, kalesinde ise 35 gole engel olamadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.