DG Sivasspor’da milli maçlar nedeniyle verilen arada futbolculara 4 gün izin verildi.
Süper Lig'de dün deplasmanda Göztepe’yi; Mustapha Yatabare (2), Tyler Boyd (2) ve Fayçal Fajr'ın golleriyle 53 mağlup eden Sivasspor’da futbolculara 4 gün izin verildi.
Milli maçlar nedeniyle verilen arada Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kırmızıbeyazlı takıma 4 gün izin verdi.
Sivasspor ligin 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Trabzonspor ile sahasında oynayacağı mücadelenin hazırlıkları için 25 Mart'ta tesislerde toplanacak ve Covid19 PCR testi olacak. Yiğidolar 26 Mart Cuma günü yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başlayacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.