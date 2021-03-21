Oyun tutkuları pahalıya patladı Sivas’ın Divriği ilçesinde korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak okey ve kart oyunu oynayan şahıslara toplamda 3 bin 416 lira idari para cezası kesildi

Sivas’ın Divriği ilçesinde korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak okey ve kart oyunu oynayan şahıslara toplamda 3 bin 416 lira idari para cezası kesildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; polis ekipleri ilçede bir kahvehanede okey oynandığı ihbarını aldı. İhbarın ardından kahvehaneye giden polis ekipleri içeride 8 şahsın okey ve kart oyunu oynadığını ve korona virüs tedbirlerine uyulmadığını tespit etti. Ekipler sosyal mesafe kurallarına uymayan 8 şahsa kişi başı 427’şer lira olmak üzere toplamda 3 bin 416 lira idari para cezası kesti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.