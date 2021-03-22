Sivas’ta kuvvetli rüzgar ve fırtına yarısı Sivas Valiliği sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada kentte kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu

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Sivas Valiliği sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada kentte kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.

Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "22.03.2021 23.03.2021 tarihleri 09:0021:00 saatleri arasında meydana gelmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınada oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.

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