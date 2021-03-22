Başkan Çetindağ, “Yağış sıkıntısı son yıllarda artmaya başladı’’ Başkan Hacı Çetindağ, Dünya Su Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunarak, iklim değişikliği sebebiyle yağış sıkıntısının arttığını, su kaynaklarının ve tarımsal üretimin de etkilendiğini söyledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çetindağ, “Yağış sıkıntısı son yıllarda artmaya başladı’’ Başkan Hacı Çetindağ, Dünya Su Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunarak, iklim değişikliği sebebiyle yağış sıkıntısının arttığını, su kaynaklarının ve tarımsal üretimin de etkilendiğini söyledi

İHA

Başkan Çetindağ, “Yağış sıkıntısı son yıllarda artmaya başladı’’ Başkan Hacı Çetindağ, Dünya Su Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunarak, iklim değişikliği sebebiyle yağış sıkıntısının arttığını, su kaynaklarının ve tarımsal üretimin de etkilendiğini söyledi

Başkan Hacı Çetindağ, Dünya Su Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunarak, iklim değişikliği sebebiyle yağış sıkıntısının arttığını, su kaynaklarının ve tarımsal üretimin de etkilendiğini söyledi.
Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Başkan Çetindağ, insanların içilebilir temiz suya erişiminde yaşadıkları sorunlara dikkat çekilmesi ve su kaynaklarının korunması konusunda sosyal bilinç oluşturulması amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 22 Mart tarihini “Dünya Su Günü” olarak ilan ettiğini söyledi. Başkan Hacı Çetindağ, su tasarrufu konusunda uyarılarda bulunarak, “Küresel ısınma bilindiği üzere sadece ülkemizi değil dünyayı tehdit eden bir husus. Küresel ısınmaya karşı tedbirlerimizi almalıyız. Bu noktada en kıymetli hazinemiz olan suyumuzu hep birlikte koruyalım. İklim değişikliklerinden dolayı yağış sıkıntısı son yıllarda artmaya başladı. Bu da su kaynaklarımızı ve tarımsal üretimimizi etkiliyor. Bu nedenle 7’den 77’ye hepimiz su tasarrufu noktasında üzerimize düşeni yapmalıyız. Kendi evimizde ufak tedbirlerle yapacağımız her bir damla tasarruf, kendi geleceğimize yatırım olacak. Bu vesileyle başta hemşehrilerim olmak üzere herkesin Dünya Su Günü'nü kutluyor; kuraklığın olmadığı, korona virüs salgınının sona erdiği sağlıklı bir dünya temenni ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas’ta kuvvetli rüzgar ve fırtına yarısı Sivas Valiliği sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada kentte kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu
YEREL HABERLER Sivas’ta kuvvetli rüzgar ve fırtına yarısı Sivas ...
Korona virüs tedbirlerini hiçe saydılar, cezadan kaçamadılar Sivas’ta korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak bir iş yerinde okey oynayan şahıslara toplamda 14 bin 85 lira idari para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Korona virüs tedbirlerini hiçe saydılar, cezadan ...
Oyun tutkuları pahalıya patladı Sivas’ın Divriği ilçesinde korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak okey ve kart oyunu oynayan şahıslara toplamda 3 bin 416 lira idari para cezası kesildi
YEREL HABERLER Oyun tutkuları pahalıya patladı Sivas’ın Divriği ...
Sivasspor'da futbolculara 4 gün izin verildi
YEREL HABERLER Sivasspor'da futbolculara 4 gün izin verildi
Sivas Belediyespor’da Bodrumspor mesaisi
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor’da Bodrumspor mesaisi
Sivas'ta nevruz kutlandı; ateşin üzerinden atladılar, yumurta tokuşturdular
YEREL HABERLER Sivas'ta nevruz kutlandı; ateşin üzerinden atladılar, ...
Nevruz kutlamasında dikkat çeken görüntü Sivas’ta baharın müjdeleyicisi Nevruz Bayramı kutlamasında vatandaşların fidan alabilmek için metrelerce kuyruk oluşturması dikkat çekti
YEREL HABERLER Nevruz kutlamasında dikkat çeken görüntü Sivas’ta ...
Sivas Belediyesi'nden, Aşık Veysel anısına özel klip
YEREL HABERLER Sivas Belediyesi'nden, Aşık Veysel anısına özel klip
Aşık Veysel, vefatının 48'inci yılında mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Aşık Veysel, vefatının 48'inci yılında mezarı başında ...
Aşık Veysel’in çekilen son fotoğrafı, ölümünden 12 saat önce Sivas’ta yaşayan duayen gazeteci Yücel Yönal, dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nun ölümünden 12 saat önce çektiği son fotoğrafını ve hiç bilinmeyen bir çok fotoğrafını vefatının 48.yıl dönümünde gün yüzüne çıkarttı
YEREL HABERLER Aşık Veysel’in çekilen son fotoğrafı, ölümünden 12 ...
Sivasspor 8 maçtır yenilmiyor
YEREL HABERLER Sivasspor 8 maçtır yenilmiyor
Sivasspor’un 700. golü Tyler Boyd’dan geldi!
YEREL HABERLER Sivasspor’un 700. golü Tyler Boyd’dan geldi!
Tyler Boyd’dan kariyerinde bir ilk
YEREL HABERLER Tyler Boyd’dan kariyerinde bir ilk
Sivassporlu Fayçal Fajr 4. golünü attı
YEREL HABERLER Sivassporlu Fayçal Fajr 4. golünü attı
Aşık Veysel, memleketi Sivas'ın caddelerinde türküleriyle anıldı 
YEREL HABERLER Aşık Veysel, memleketi Sivas'ın caddelerinde ...
Yiğidolar ligde 9. kez kazandı!
YEREL HABERLER Yiğidolar ligde 9. kez kazandı!
Yatabare gol sayısını 8’e çıkarttı
YEREL HABERLER Yatabare gol sayısını 8’e çıkarttı
Dünyaca ünlü halk ozanı türküleriyle anıldı Sivas’ta dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 48. yıl dönümünde türküleriyle anıldı
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü halk ozanı türküleriyle anıldı Sivas’ta ...
Sivas’ta bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Sivas’ta bir köy karantinaya alındı
Aşık Veysel müzesi kurulacak Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas’ta ünlü ozan Aşık Veysel’in anısına Âşık Veysel Ozanlar ve Müzik Kültürü Müzesi kurulacağını belirtti
YEREL HABERLER Aşık Veysel müzesi kurulacak Sivas Valisi Salih ...
Saraya at yetiştirilmişti, çalışmalar hızla sürüyor Sivas Valiliği himayelerinde Sivas İl Özel İdaresi tarafından yürütülen "Hamidiye Kültür Parkı" olarak hizmet verecek olan tarihi aygır depoları ve çevresindeki alanda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor
YEREL HABERLER Saraya at yetiştirilmişti, çalışmalar hızla ...
Proje okulunda Şehitler Müzesi oluşturuldu Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan Anadolu Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda Şehitler Müzesi oluşturuldu
YEREL HABERLER Proje okulunda Şehitler Müzesi oluşturuldu Sivas’ın ...
Yaya geçidinde çarptı, metrelerce sürükledi Sivas’ta yaya geçidini kullanan vatandaşa otomobil çarptı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Yaya geçidinde çarptı, metrelerce sürükledi Sivas’ta ...
Savaştan kaçan Hakime, Türkiye’de okulunun birincisi oldu Afganistan uyruklu Hakime Ehsani ailesi ile birlikte ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınmıştı, Hakime eğitimi için geldiği Sivas’ta okuma azmi ile okul birincisi oldu
YEREL HABERLER Savaştan kaçan Hakime, Türkiye’de okulunun birincisi ...