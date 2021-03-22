Başkan Çetindağ, “Yağış sıkıntısı son yıllarda artmaya başladı’’ Başkan Hacı Çetindağ, Dünya Su Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunarak, iklim değişikliği sebebiyle yağış sıkıntısının arttığını, su kaynaklarının ve tarımsal üretimin de etkilendiğini söyledi

Başkan Hacı Çetindağ, Dünya Su Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunarak, iklim değişikliği sebebiyle yağış sıkıntısının arttığını, su kaynaklarının ve tarımsal üretimin de etkilendiğini söyledi.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Başkan Çetindağ, insanların içilebilir temiz suya erişiminde yaşadıkları sorunlara dikkat çekilmesi ve su kaynaklarının korunması konusunda sosyal bilinç oluşturulması amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 22 Mart tarihini “Dünya Su Günü” olarak ilan ettiğini söyledi. Başkan Hacı Çetindağ, su tasarrufu konusunda uyarılarda bulunarak, “Küresel ısınma bilindiği üzere sadece ülkemizi değil dünyayı tehdit eden bir husus. Küresel ısınmaya karşı tedbirlerimizi almalıyız. Bu noktada en kıymetli hazinemiz olan suyumuzu hep birlikte koruyalım. İklim değişikliklerinden dolayı yağış sıkıntısı son yıllarda artmaya başladı. Bu da su kaynaklarımızı ve tarımsal üretimimizi etkiliyor. Bu nedenle 7’den 77’ye hepimiz su tasarrufu noktasında üzerimize düşeni yapmalıyız. Kendi evimizde ufak tedbirlerle yapacağımız her bir damla tasarruf, kendi geleceğimize yatırım olacak. Bu vesileyle başta hemşehrilerim olmak üzere herkesin Dünya Su Günü'nü kutluyor; kuraklığın olmadığı, korona virüs salgınının sona erdiği sağlıklı bir dünya temenni ediyorum” dedi.

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