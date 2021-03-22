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Gemerek OSB’de çalışmalar hız kesmeden sürüyor Sivas’ın Gemerek ilçesinde tamamlandığında adeta sanayi merkezi haline gelecek olan ‘Gemerek Organize Sanayi’nde çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

İHA

Gemerek OSB’de çalışmalar hız kesmeden sürüyor Sivas’ın Gemerek ilçesinde tamamlandığında adeta sanayi merkezi haline gelecek olan ‘Gemerek Organize Sanayi’nde çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Sivas’ın Gemerek ilçesinde tamamlandığında adeta sanayi merkezi haline gelecek olan ‘Gemerek Organize Sanayi’nde çalışmalar hız kesmeden sürüyor.
Sivas Valisi Salih Ayhan’ın destekleriyle yürütülen, büyük uğraşlar sonucu önemli adımlar atılan Gemerek Organize Sanayi Bölgesinde bacalar tütmeye başlıyor. Sivas Valiliği himayelerinde, Sivas İl Özel İdaresi, Gemerek Kaymakamlığı ve Karayollarının destekleriyle bölge düzenleniyor ve Gemerek’in rüyası gerçek oluyor. Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cengiz Nayman yürütülen çalışmalarda gelinen son aşamayı görmek üzere ilçeyi ziyaret etti. İnceleme gezisine; Gemerek Kaymakamı İlhan Kayatürk ve Gemerek OSB Müdürü Fatih Yıldırım da eşlik etti. Genel Sekreter Cengiz Nayman, Gemerek OSB’nin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bölgede şuan itibariyle 4 fabrika inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 2 fabrikanın ise makine parkuru kurulumu tamamlanma aşamasında olup, 15 Nisan tarihinde deneme üretimine geçilecek. 2021 yılında 10 firma inşaat planlamasını yaparken, 51 parsel tahsis edildi. Alt yapı çalışmaları da yoğun bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz sene Sivas İl Özel İdaresi tarafından yol çalışmaları tamamlanan bölgede; elektrik nakil hattı yer teslimi 5 Mart tarihinde yapılmış olup, yatay sondaj koordinatları, elektrik direkleri koordinatları ve sehim hesaplamaları yapılarak, elektrik nakil hattı çalışmalarına başlandı. OSB’de su sondaj çalışmalarına ise, Mart ayı sonu itibarı ile İl Özel İdaresi tarafından başlanacaktır.

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