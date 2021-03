Uygun fiyatlı et kuyruğu pandemiyi unutturdu Sivas’ta vatandaşlar, Et ve Süt Kurumunun önünde yaklaşık 50 metre uzunluğunda kuyruk oluşturdu

Sivas’ta vatandaşlar, uygun fiyata et alabilmek için Et ve Süt Kurumunun önünde yaklaşık 50 metre uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Bu sırada sosyal mesafe de unutuldu.

Sivas’ta uygun fiyata et ürünleri satın almak isteyenler vatandaşlar, Sularbaşı Mahallesi İmamhatip Sokak'ta bulunan Et ve Süt Kurumu satış mağazasına akın etti. Pandemi kurallarına aldırış etmeyen vatandaşlar, yaklaşık 50 metre uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Vatandaşların kuyrukta sıra beklerken korona virüs kurallarını hiçe sayarak sosyal mesafeyi unuttukları görüldü. Satış mağazasında kıymanın kilosu 37 liradan, kuşbaşı etin ise 40 liradan satışa sunulduğu öğrenildi.

