Kaymakam Aktan, muhtarlarla bir araya geldi Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, muhtarlarla bir araya geldi.

Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, köy muhtarlarıyla bir araya gelerek köylerin genel durumu hakkında bilgi aldı.

Toplantıda muhtarların talep ve beklentilerini dinleyen Kaymakam Aktan; korona virüsle mücadele çalışmalarını muhtarlarla paylaşarak herkesin alınan tedbirlere uyması gerektiğini söyledi.

Korona virüsle mücadelede muhtarlara önemli görevler düştüğünü ifade eden Kaymakam Aktan, “Korona virüsle mücadelemiz ancak kurallara eksiksiz uyulduğu takdirde başarıya ulaşabilir. Tüm vatandaşlarımız, kendi sağlıklarını ve toplum sağlığını korumak adına temizlik, maske ve mesafe başta olmak üzere yetkili makamlarca uygulanan tüm tedbirlere koşulsuz riayet etmelidir. Muhtarlarımız da köylerinde bu hususlara dikkat edilmesi konusunda öncü olmalılardır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.