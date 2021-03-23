Sivas Belediyespor, Bodrumspor maçının taktiğini çalıştı

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 30. hafta maçında yarın Bodrumspor’u konuk edecek olacak olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde yağmur altında yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Yeşilbeyazlılar idmana koşu ile başladı. Daha sonra 5’e2 top kapma, pas ve şut çalışması yapan Sivas Belediyespor, idmanın son bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirdi. İdmanın ardından kulüp tesislerinde kampa giren yeşilbeyazlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.

Sivas Belediyespor ile Bodrumspor yarın saat 12.30’da karşı karşıya gelecek. Mücadelede Burak Olcar düdük çalacak.

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