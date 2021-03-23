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Sivas’ta araç sayısı arttı Sivas’ta 2020’nin Şubat ayında 161 bin 296 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı bu yılın aynı ayında 166 bin 472’ye yükseldi.

İHA

Sivas’ta araç sayısı arttı Sivas’ta 2020’nin Şubat ayında 161 bin 296 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı bu yılın aynı ayında 166 bin 472’ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı. Verilere göre Sivas’ta 2020’nin Şubat ayında 161 bin 296 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı bu yılın aynı ayında 166 bin 472’ye yükseldi. Araçların 87 bin 33’ünü otomobil, 33 bin 553’ünü traktör, 26 bin 854’ünü kamyonet, 7 bin 912’sini motosiklet, 6 bin 160’ını kamyon, 3 bin 162’sini minibüs, bin 261’ini otobüs, 537’sini ise özel amaçlı araç oluşturdu.
3 bin 447 aracın devri yapıldı
TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas’ta Şubat ayında 3 bin 447 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 2 bin 86’sını otomobil, 87’sini minibüs, 26’sını otobüs, 594’ünü kamyonet, 133’ünü kamyon, 59’unu motosiklet, 3’ünü özel amaçlı araçlar, 459’unu da traktör oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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