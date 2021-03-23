Hollanda heyeti Madımak'ta Hollanda Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, Hollanda vatandaşı Carina Cuanna’nın hayatını kaybettiği günümüzde müzeye dönüştürülmüş olan Madımak otelini ziyaret etti

Hollanda Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, Hollanda vatandaşı Carina Cuanna’nın hayatını kaybettiği günümüzde müzeye dönüştürülmüş olan Madımak otelini ziyaret etti.

Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te Madımak Otelinde yaşanan olaylarda 37 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedeler arasında Hollanda vatandaşı Carina Cuanna Thedora Thuys da bulunuyordu. Hollanda Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, bugün berberindeki heyetle Sivas’a geldi. Bir dizi ziyaretlerde bulunan Weststrate, daha sonra Cuanna’nın hayatını kaybettiği müzeyi ziyaret etti. Erik Weststrate burada Madımak Oteli önüne ise karanfil bıraktı.



“Burada olmak bizim için önemlidir’’

Hollanda Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate burada yaptığı açıklamada, “Burada çok önemli bir yerdeyiz. Tarihte çok üzücü şeyler olan bir yerdeyiz. Bir vatandaşımızın da hayatını kaybettiği bir yerdeyiz. Onun için bugün geldik. Hem vatandaşımızı hem burada ölenleri hatırlamak için ve inşallah gelecekte böyle şeyler bir daha olmaz’’ dedi.

Hollanda hükümeti, zaman aşımına uğrayan dava dosyasından ayrılan üç firari sanığın yargılandığı Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada, olaylarda ölen Hollandalı Carina Cuanna nedeniyle duruşmaya gözlemci göndermişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.