Görme engelli öğrenciler için masal seslendirdiler Sivas’ta Gemerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 700 Fikir 700 Proje kapsamında görme engelli öğrencilere yönelik Sesinde Hayat Var Projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında gönüllü öğrenciler ve öğretmenler görme engelli öğrenciler için masal seslendirdi.

Sivas Valiliği tarafından başlatılan 700 Fikir 700 Proje kapsamında Gemerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görme engelli öğrencilere yönelik Sesinde Hayat Var Projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında gönüllü öğrenciler ve öğretmenler görme engelli öğrenciler için masal seslendirdi. Seslendirilen masallar dijital ortama aktarılarak teknik ekipmanlarla birlikte görme engelli öğrencilere ulaştırılacak.

Gemerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Yükselen Dursun, Gemerek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Muharrem Daşdan ve Gemerek Sabancı Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Faruk Medeni ile birlikte Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'yı ziyaret ederek proje hakkında bilgilendirdi.

17 öğrenci faydalanacak

Dursun, projenin uygulama aşamasına geldiğini söylerken Proje Koordinatörü Gemerek Sabancı Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Faruk Medeni ise projenin detayları hakkında açıklamalarda bulundu. Medeni; "Sivas Valiliği tarafından başlatılan 700 Fikir 700 Proje kapsamında hayata geçirdiğimiz bu proje ile hem Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğümüzün Anadolu Masalları Projesine destek olmak hem de uzaktan eğitim sürecinde en dezavantajlı grup olan görme engelli öğrencilerimizin yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Projemizde gönüllü öğrenci ve öğretmenlerimiz görme engelli öğrencilerimizin istifadesine sunmak için masal seslendirdiler. Seslendirilen masalları dijital ortama aktararak öğrencilerimize ulaştıracağız. Ayrıca öğrencilerimize bu kapsamda Braille yazı destekli masal kitabı, seslendirilen hikâyeleri dinleyebilmeleri için kulaklık, hikayelerin yüklü olduğu CD ve hafıza kartı ile 1 aylık Storytel kullanım kodu verilecek. İl genelindeki 17 görme engelli öğrencimiz, bu projeden yararlanacak" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ise Gemerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Yükselen Dursun başta olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gemerek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Muharrem Daşdan ise Savaşçı'ya okul bünyesinde üretimini yaptıkları teknolojik ürün ve çeşitli materyaller hakkında bilgi verdi. Okul bünyesinde öğretmen ve öğrencilerin birçok ürünü üretebildiğini belirten Daşdan, ürün çeşitliliği ve üretim imkânlarını artırmayı arzuladıklarını dile getirdi.

Okulda geliştirilen ve üretilen bazı ürün örneklerini inceleyen Savaşçı, "Meslek liselerimizin üretim ve ürün geliştirme çalışmalarına her zaman destek veriyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.