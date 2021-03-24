Araç sürücüleri sosyal medya üzerinden uyarıldı Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, araç sürücülerini kar yağışına ve buzlanmaya karşı sosyal medya üzerinden uyardı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, araç sürücülerini kar yağışına ve buzlanmaya karşı sosyal medya üzerinden uyardı.

Sivas’ın bazı bölgelerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının etkisiyle kara yolları beyaza büründü. İl emniyet müdürlüğü de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla vatandaşları kar yağışına ve buzlanmaya karşı uyardı.

İl emniyet müdürlüğü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sivas İlimizdeki Karayollarını kullanan, Sürücülerin Dikkatine; YıldızeliYozgat karayolu, D200/19 kesimi 0051 km arası, YıldızeliTokat karayolu, D850/04 kesimi 0012 km arası, SuşehriKoyulhisar karayolu, D100/23 kesimi 0162 km arası KayseriMalatya karayolu, D300/20 kesimi 0012 km arası, belirtilen karayolu kesimlerinde hava kar yağışlı zemin karlı ve yer yer buzlu olup yol trafiğe açıktır. Sürücülerin anılan kesimlerde yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ani hareketlerden kaçınmaları, patinaj zincirlerini ihtiyaç duyulan kesimlerde kullanmaları, öndeki araca takip mesafesini, emniyetli şekilde durabilecekleri açıklıkta tutmaları, şerit ihlali yapmamaları rica olunur” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.