Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte helikopter kazasında hayatını kaybedenler anıldı



Hüsnü Ümit AVCI-Halil İbrahim YEL/SİVAS, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde 25 Mart 2009'da meydana gelen helikopter kazasında Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybeden 4 kişi, Sivas'taki mezarlarının başında anıldı.

BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 2009 yılında Kahramanmaraş yakınlarında düşen helikopterde yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş ile dönemin BBP İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı ve Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya, olayın 12'nci yıl dönümlerinde, Yukarı Tekke Mezarlığı içinde bulunan mezarları başında anıldı. Kazada ölenlerin yakınları tarafından düzenlenen anma töreninde Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Anma törenine BBP İl Başkanı Uğur Bulut'un yanı sıra, partililer ve kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ile vatandaşlar katıldı.

'HİÇBİR ZAMAN BU MÜCADELEDEN YILMAYACAĞIZ'

Anma programında konuşan BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, "Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009 tarihinde bir suikast sonucu helikopteri düşürülerek şehit edilmiş, Türkiye'yi kendi emellerince yönetmek isteyen karanlık güçler tarafından ortadan kaldırılarak ülkemiz bir girdaba sokulmak istenmiştir. Biz o tarihten bu zamana kadar tam 12 yıldır hukukun içerisinde kalarak Muhsin Başkanın olayına ilgisi olan kişilerin kanun önünde hesap vermesi için mücadele ediyoruz. 12 yıldır geldiğimiz süreçte Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarının hukukunun sonuna kadar aydınlatılamadığını görmekteyiz. Gerek arama kurtarma faaliyetlerini akamete uğratan kişiler, gerek bazı üst düzey yetkililer ve askerlerle ilgili verilen mahkeme kararları bizleri hiçbir dönem tatmin etmemiştir. Büyük Türk Devleti'ne ve adaletine, hukukuna da bunu sonuna kadar açıklamak, bu suikastta kimler sorumluysa onların da kanun önünde hesabını sormak düşer. Bizler, Alperenler hiçbir zaman bu mücadeleden yılmayacağız. Muhsin Başkanımızın hukukunun sonuna kadar açıklanması en büyük temennimizdir. Türk adaletine düşen Muhsin Yazıcıoğlu'nun hukukunu sonuna kadar aydınlatmaktır" dedi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Halil İbrahim YEL

2021-03-24 13:15:33



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