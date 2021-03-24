Sivas Belediyesi 58 bin eve “İnancın Zaferi Çanakkale” kitabını dağıttı

Sivas Belediyesi, 58 bin eve 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 106. yılı münasebetiyle Yavuz Bahadıroğlu'nun yazdığı “İnancın Zaferi Çanakkale” adlı kitabı dağıttı.

Eğitim ve öğretime yönelik desteğini sürdüren ve her alanda öğrencilerin yanında olan Sivas Belediyesi, “Okuyan Sivas Gelişen Nesiller” sloganıyla başlattığı projelerine bir yenisini daha ekledi. Yavuz Bahadıroğlu’nun kaleme aldığı ve Sivas Belediyesi tarafından basımı yaptırılan İnancın Zaferi Çanakkale” isimli kitap 3 gün süren dağıtım işleminin ardından 58 bin haneye ulaştırıldı. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde hazırlanan çantaların dağıtımı belediye personeli tarafından gerçekleştirildi. 58 bin eve dağıtılan kitabın yanı sıra çanta içerisine çeşitli hediyeler de konuldu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik.” anlayışıyla tüm hemşerilerimizi evlerinde ziyaret ediyoruz. “Çanakkale Zaferinin 106. yıldönümü. 106 yıl önce Çanakkale de yaşanan duyguyu özellikle gençlerimize aktarmak adına önemli tarihçimiz tarihi gençlere sevdiren Yavuz Bahadıroğlu’nun “İnancın Zaferi Çanakkale” adlı kitabıyla birlikte tüm evlerimizi ziyaret ederek kitaplarımızı gençlerimiz ile buluşturuyoruz. Bizler büyük eserler yapmanın yanı sıra gönül yapmanın da önemli olduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle şehrimizi yönetirken hem hemşerilerimizi hanelerinde ziyaret etmek onlarla hasbihâl etmek onların şehrimize dair görüşlerini önerilerini varsa bizlere tavsiyelerini almak hem de Belediyemiz tarafından basılan bu güzel kitabı gençlerimize ulaştırmak adına böyle bir projeyi başlattık. Ekibimizle birlikte mahallelerimizi ziyaret ederek 58 bin haneye bu güzel kitabı ulaştırıyoruz ” dedi.

Bilgin, “Bu iki hizmeti yapmak adına da ekibimizle birlikte inşallah önümüzdeki 15 gün içerisinde tüm evlerimizi ziyaret etmiş olacağız. Farklı proje ve farklı zamanlarda hemşerilerimizi hanelerinde ziyaret etmeye devam edeceğiz ” ifadelerine yer verdi.

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