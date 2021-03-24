Sivas Belediyesi'nden 58 bin eve 'Çanakkale' kitabı



SİVAS, (DHA)SİVAS Belediyesi tarafından Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı nedeniyle Yavuz Bahadıroğlu'nun kaleme aldığı `İnancın Zaferi Çanakkale´ kitabı, kent merkezinde 58 bin eve dağıtıldı.

Eğitim ve öğretime yönelik desteğini sürdüren Sivas Belediyesi `Okuyan Sivas, Gelişen Nesiller´ sloganıyla başlattığı projelerine bir yenisini daha ekledi. Yavuz Bahadıroğlu'nun kaleme aldığı ve Sivas Belediyesi tarafından basımı yaptırılan 'İnancın Zaferi Çanakkale' kitabı 58 bin eve ulaştırıldı. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde hazırlanan çantaların dağıtımı 3 gün boyunca belediye personeli tarafından gerçekleştirildi. Kitapların dağıtıldığı çantalara çeşitli hediyeler de konuldu.

'KİTAPLARIMIZI GENÇLERİMİZLE BULUŞTURUYORUZ'

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 'Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik' anlayışıyla tüm Sivaslıları evlerinde ziyaret ettiklerini belirterek, "Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü. 106 yıl önce Çanakkale de yaşanan duyguyu özellikle gençlerimize aktarmak adına önemli tarihçimiz tarihi gençlere sevdiren Yavuz Bahadıroğlu'nun "İnancın Zaferi Çanakkale" adlı kitabıyla birlikte tüm evlerimizi ziyaret ederek kitaplarımızı gençlerimiz ile buluşturuyoruz. Bizler büyük eserler yapmanın yanı sıra gönül yapmanın da önemli olduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle şehrimizi yönetirken hem hemşerilerimizi hanelerinde ziyaret etmek, onlarla hasbihâl etmek, onların şehrimize dair görüşlerini, önerilerini, varsa bizlere tavsiyelerini almak hem de Belediyemiz tarafından basılan bu güzel kitabı gençlerimize ulaştırmak adına böyle bir projeyi başlattık. Ekibimizle birlikte mahallelerimizi ziyaret ederek 58 bin haneye bu güzel kitabı ulaştırıyoruz. Büyük eserler ortaya koyacağız, büyük yollar, büyük köprüler, alt geçitler, parklar yapacağız. Ama biz inanıyoruz ki onun kadar önemli olan da hemşerilerimizin gönlüne girmek, onların hayır dualarını almaktır. Bu iki hizmeti yapmak adına da ekibimizle birlikte inşallah önümüzdeki 15 gün içerisinde tüm evlerimizi ziyaret etmiş olacağız. Farklı proje ve farklı zamanlarda hemşerilerimizi hanelerinde ziyaret etmeye devam edeceğiz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-03-24 15:33:46



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