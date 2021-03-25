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Sivas'ta kar yağışı; 10 yerleşim yerinin yolu kapandı

DHA

Sivas'ta kar yağışı; 10 yerleşim yerinin yolu kapandı


Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta gece saatlerinde başlayan ve aralıklı olarak süren kar yağışının ardından kent merkezi kısmen beyaza büründü. Kent genelinde kar yağışı sonrası 10 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Sivas'ta gece kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Karla birlikte sabah saatlerinde kısmen beyaza bürünen Cumhuriyet Meydanı'nda güzel görüntüler oluştu. Hava sıcaklığı ise sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldü. Yağış sonrası kent genelinde ise köy ve mezralardan oluşan 10 yerleşim yerinin yolu kapandı. İl Özel idaresi ekipleri kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Kar yağışının gün içerisinde aralıklarla sürmesi bekleniyor. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2021-03-25 09:49:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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