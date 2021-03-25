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Sivas'ın İmranlı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Sivas Valiliği, İmranlı ilçesinde eğitim ve öğretime yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün ara verildiğini açıkladı.

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