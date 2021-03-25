Sivas'ta kar yağışı; 10 yerleşim yerinin yolu kapandı (2)

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İMRANLI'DA EĞİTİME 'KAR' ENGELİ

Sivas'ın İmranlı ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde eğitime bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2 gün süreyle ara verildi. Yağış sonrası ilçe merkezinde belediye ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması başlatıldı. DHA-Genel Türkiye-Sivas Yasin KIRAS

2021-03-25 11:09:07



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